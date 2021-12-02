عمره 9 سنوات... هكذا انتهت حياته (صورة)

أفادت المعلومات عن وفاة طفل بالغ من العمر 9 سنوات بعد ان تم نقله من احد مستشفيات صور نظرا لعدم توفر غرف العناية المشددة للأطفال.

وكتب المسعف "محمد نصرالله" الذي ساعد في عملية نقله الى المستشفى اللبناني الايطالي عبر صفحته على "فيسبوك" التالي:

"مبارح كنت بنقل طفل عمره ٩ سنين من مستشفى اللبناني الايطالي الى مستشفى راغب حرب بالتعاون مع مركز عين بعال التطوعي

والحمدلله نقلنا رغم خطورة حالته الصحية على جهاز التنفس الصناعي ومشاكل مزمنة بل القلب

تبلغت اليوم بخبر وفاته صباحاً....

هيدا الحكي بس لا يفيقو البعض....

مش اول طفل بنقلو على مستشفيات صيدا وبيروت

مش اول طفل بموت بسبب عدم وجود عناية اطفال بمستشفيات صور!!!

ليش لهلئ ما في عناية اطفال بصور!!!! ؟؟؟

حرام...."