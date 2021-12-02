نائب "الوطني الحر" يكشف عن حديث متداول لفصل البيطار... هذا ما قاله

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف لـ"الجديد" أن "هناك حديثا بأن يطرح مجلس النواب موضوع فصل المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن ملف المرفأ، وفي الوقت عينه، علينا تأمين النصاب للجلسة والتصويت لصالح هذا القرار، ونحن غير مقتنعين به".