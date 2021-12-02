لبنان

منخفض إيسلاندي يضرب لبنان ويطاله بالخيرات.. امطار وعواصف رعدية في هذا الموعد

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:33
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" أنّ لبنان سيكون على موعد مع الامطار والعواصف الرعدية يومي السبت والاحد المقبلين. وأفاد في تقريره تحت عنوان: "المنخفض الإيسلاندي يغطي اوروبا ويطال لبنان بالخيرات" بما يلي: 
 
"بعد انحسار حالة عدم الاستقرار عن لبنان التي ادّت الى تساقط امطار  وثلوج على قمم الجبال ونشاط في سرعة الرياح، يستقر الطقس خلال اليومين المقبلَين، على ان تصل كتل رطبة من جنوب تركيا نحو لبنان يومي السبت والأحد فتتساقط امطار مع عواصف رعدية محلية سوف تتمركز فوق الساحل والجبال الغربية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما فوق،
هذا، ويغطي المنخفض الإيسلاندي القارة الأوروبية وسيصل تأثير الضغط المنخفض نحو جنوب اليونان وشمال مصر مطلع الأسبوع المقبل بحيث يتشكل منخفض جوّي فوق لبنان وقبرص وفلسطين وجنوب تركيا مصحوب بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط الثلوج تقارب 1800 متر تقريباً.
طقس يومي الجمعة والسبت مشمس الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة ليلاً على الجبال وفي الداخل.
الحرارة على الساحل:  22-23 درجة  نهاراً و 17 ليلاً 
في البقاع: 18 درجة نهاراً و 10 ليلا
على الجبال 1200 متر: 16  نهاراً و 07 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و 03 ليلا
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين 15 و 25 كم في الساعة 
الضغط الجوّي: 1021hpa
الرطوبة: بين 60 و 75%".
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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