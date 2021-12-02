لبنان

للمسافرين الى فرنسا وقبرص واليونان... اليكم هذا البيان من طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:33
A-
A+
Doc-P-892743-637740562057828548.jpeg
Doc-P-892743-637740562057828548.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
بيروت، في  2 كانون الاول 2021: عطفاً على القرارات الصادرة عن السلطات الاوروبية فيما يتعلق بتعديل إجراءات السفر بسبب جائحة كورونا،  يهم شركة طيران الشرق الاوسط أن تعلن عن التعديلات التالية الى كل من:

فرنسا: ابتداءً من 4 كانون الاول 2021 ، يتوجب على جميع المسافرين (الملقحين و غير الملقحين) :  12 سنة و ما فوق الزامية حيازة  نتيجة فحص PCR  أو Antigenic سلبية  قبل 48 ساعة من المغادرة إلى فرنسا، مع إقرار بقبول إجراء فحص PCR  آخر عند الوصول.

قبرص: يتوجب على جميع المسافرين إجراء فحص PCR   قبل 72 ساعة من المغادرة. كما سيخضع جميع المسافرين الى فحص PCR أخر عند الوصول الى قبرص، ولن يتم استيفاء رسم الفحص من الركاب الملقحين في حين أن الركاب غير الملقحين سوف يدفعون ثمن فحص PCR الآخر في قبرص. 
 
اليونان: يتوجب على حاملي بطاقات الاقامة في الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرة شنغن للسفر الى اليونان. (دول الاتحاد الأوروبي غير المشمولة ضمن دول شنغن هي: قبرص وبلغاريا وأيرلندا ورومانيا وكرواتيا). 
إضافة الى حيازة جميع الركاب إحدى المستندات التالية: 
- شهادة تطعيم Covid-19 تثبت التطعيم الكامل قبل 14 يوما من تاريخ الوصول.
أو نتيجة  اختبار PCR سلبية قبل  72 ساعة من المغادرة أو اختبار Antigen 48 ساعة قبل الوصول.
أو إثبات أنه تم تشخيصهم ب كوفيد-19 وتعافوا خلال فترة تتراوح بين شهرين و8 أشهر قبل تاريخ الوصول.
لمزيد من المعلومات حول نماذج السفر ومتطلبات الدخول يرجى زيارة هذا الرابط.                                                                      

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:15 | 2021-12-02
12:21 | 2021-12-02
12:21 | 2021-12-02
12:20 | 2021-12-02
11:31 | 2021-12-02
11:23 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website