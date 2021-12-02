لبنان

كسبار لبّى دعوة معوض ونقاش في الشؤون الوطنية والنقابية

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:43
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لبّى نقيب المحامين الجديد في بيروت المحامي ناضر كسبار على رأس مكتب مجلس النقابة، ضم امين سر المجلس سعد الدين الخطيب وامين صندوق النقابة ايلي بازرلي ومفوض قصر العدل عماد مارتينوس ومسؤول التدرج فادي المصري، دعوة رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض إلى مأدبة غداء على شرفهم بعد انتهاء الانتخابات النقابية الأخيرة. وحضر إلى جانب معوض عضوا المكتب السياسي للحركة المحاميان إدوار طيون وطوني شديد.
وكانت مناسبة لبحث معمق في أوضاع المحامين وشؤونهم النقابية والمعيشية في ظل الانهيار المالي والاقتصادي. كما تطرق البحث بشكل موسع إلى أهمية دور النقابة في حماية القضاء وتحصين استقلاليته في خضم المواجهات التي يخوضها لارساء مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة في ملفات عديدة أبرزها ملف مرفأ بيروت الذي يشهد القضاء فيه ضغوطاً سياسية هائلة.
وشدد المجتمعون على أهمية دور نقابة المحامين في أن تبقى رأس حربة في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وعن الحريات فيه وفي طليعتها حرية التعبير لجميع اللبنانيين.
 
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