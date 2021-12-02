لبنان

وزارة السياحة: نبدأ بأنفسنا

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:55
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غردت وزارة السياحة عبر حسابها على "تويتر": "حماية الموظفين في الوزارة والمواطنين والزوار  وسلامتهم وسلامة المجتمع مسؤولية ملقاة على عاتقنا.
لذلك، نعتذر عن  عدم استقبال المواطنين في وزارة السياحة غير الحاصلين على شهادة التلقيح للجرعة الأولى على الأقل، أو نتيجة سلبية لفحص pcr لا تتعدى مهلتها 48 ساعة.… نبدأ بأنفسنا".
 
 
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