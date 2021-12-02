لبنان

الجيش: تخريج عسكريين من القوات الجوية خضعوا لدورتين بإشراف فريق تدريب إيطالي

Lebanon 24
02-12-2021 | 09:25
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" عن حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين من القوات الجوية تابعوا دورتين في مجال صيانة كهرباء وأجهزة ملاحية للطوافة نوع AB-212 بإشراف فريق تدريب إيطالي.
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