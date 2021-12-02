الجيش: تخريج عسكريين من القوات الجوية خضعوا لدورتين بإشراف فريق تدريب إيطالي

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" عن حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين من القوات الجوية تابعوا دورتين في مجال صيانة كهرباء وأجهزة ملاحية للطوافة نوع AB-212 بإشراف فريق تدريب إيطالي.