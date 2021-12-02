مشاركة رئيس الأركان بافتتاح المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "EDEX-2021"

شارك رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد عسكري بافتتاح المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "EDEX-2021" الذي نظمته القوات المسلحة المصرية في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، بحضور رئيس الجمهورية العربية المصرية عبد الفتاح السيسي ووزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول المدعوة والوفود المرافقة.