وهاب: القرار قد اتخذ... والعالم على فوهة بركان

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"كل المعلومات تشير إلى أن القرار الروسي بمهاجمة أوكرانيا قد إتخذ مما يعني أن العالم على فوهة بركان . هل أصبح العالم بحاجة إلى حرب ما؟"