نقابة أصحاب السوبرماركت بحثت في موضوع الدفع بالبطاقات المصرفية

عقدت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان اجتماعا برئاسة نبيل فهد، شارك فيه المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، وحضره عدد من أعضاء النقابة، وتم البحث في موضوع الدفع بالبطاقات المصرفية.وأشارت النقابة في بيان، الى أنها "تمنت على أبو حيدر متابعة هذا الموضوع مع مصرف لبنان، لإيجاد الحلول العملية التي تسمح بتمكين المواطنين من الإستمرار في استخدام البطاقات المصرفية بعمليات الشراء من السوبرماركت، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ومع اقتراب الأعياد".