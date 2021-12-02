لبنان

عون استقبل المولوي... وهذا ما عرضه معه

Lebanon 24
02-12-2021 | 09:52
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وجرى عرض الأوضاع الأمنية في البلاد، إضافة الى التحضيرات الجارية من قبل وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية على المستويات كافة. وتناول البحث شؤون وزارة الداخلية وعمل الإدارات التابعة لها.
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