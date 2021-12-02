لبنان

في الاوزاعي... خرج من منزله ولم يعد

Lebanon 24
02-12-2021 | 10:01
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خرج الشاب مهدي فادي صالح من منزله بالاوزاعي مساء يوم الاربعاء بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١ الساعه السابعة مساءً ولم يعد حتى الساعة.
لمن يعلم عنه  اي شيء الرجاء التواصل مع والده على الرقم التالي : 03/508450
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