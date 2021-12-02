في الاوزاعي... خرج من منزله ولم يعد

خرج الشاب مهدي فادي صالح من منزله بالاوزاعي مساء يوم الاربعاء بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١ الساعه السابعة مساءً ولم يعد حتى الساعة.

لمن يعلم عنه اي شيء الرجاء التواصل مع والده على الرقم التالي : 03/508450