البابا فرنسيس بدأ زيارته لقبرص وأعرب عن قلقه حيال الأزمة في لبنان

وصل البابا فرنسيس إلى جزيرة قبرص وتحديدا إلى كاتدرائية سيدة النعم في نيقوسيا، في زيارة رسولية تفقدية لأبناء الجزيرة على رأس وفد ضم كرادلة وصحافيين. وكان في استقباله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، راعي أبرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير، السفير البابوي في قبرص والأراضي المقدسة المطران ادولفو ايلانا، القائم بأعمال السفارة البابوية في قبرص المونسنيور جورج بانمسوندل، ولفيف من المطارنة والآباء الكهنة وممثلي الكنائس في قبرص، بمشاركة عدد كبير من المؤمنين والوفود اللبنانية والأجنبية المشاركة، والاطفال ومؤسسات التعليم المسيحي رالهبان والراهبات وجمعيات وفاعليات.

وعبر البابا فرنسيس في لقاء مع الكنيسة المارونية في قبرص عن "قلق شديد" للأزمة في لبنان.

ودعا البابا فرنسيس في أول خطاب له في قبرص، أوروبا الى "التغلب على الانقسامات وتحطيم الجدران والترحيب والاندماج"، في إشارة خصوصا الى أزمة المهاجرين الذين يضع الدفاع عنهم في أولويات اهتمامه، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقال البابا في كلمة ألقاها في كاتدرائية سيدة النعم المارونية في نيقوسيا: "كلكم حول بحر واحد، البحر الأبيض المتوسط: بحر يروي قصصا مختلفة، وهو مهد حضارات عدة".



وذكر أوروبا بأنه "من أجل بناء مستقبل يليق بالإنسان، من الضروري العمل معا، والتغلب على الانقسامات وتحطيم الجدران وتغذية حلم الوحدة". وقال: "نحن بحاجة الى الترحيب والاندماج والسير معا لنكون جميعا إخوة وأخوات".



ولفت بيان للمركز الكاثوليكي للاعلام، الى أنه "لحظة وصول البابا فرنسيس، علت الاصوات هاتفة كلمة بابا وهذا دليل التعطش الروحي لأب الكنيسة الجامعة وهو الذي أتى بسيارة متواضعة ليؤكد أن فضيلة التواضع هي ميزة الإنسان الحقيقية التي تحثنا على التمسك بالحوار والأخوة والسلام".



وأشار إلى أن "البابا كان قد تبارك من تمثال العذراء مريم الكائن في باحة الكاتدرائية لحظة وصوله".

البطريرك الراعي

واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسة البابا فرنسيس في كاتدرائية سيدة النعم في نيقوسيا، والقى كلمة قال فيها: "حضوركم في منطقتنا المعذّبة رسالة قوية لكي تسود قيم السلام والمصالحة".



وتابع البطريرك: "ولكن للأسف في هذه الجزيرة ما زال هناك انقسام والجميع بانتظار حل سلمي موّحد ودائم".

وتأتي زيارة البابا إلى قبرص بعد 11 عاما على زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر. وتستمر الزيارة يومين، في أول محطة له من رحلة تشمل قبرص واليونان.