ميقاتي رأس إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي عصر اليوم في السراي الحكومي.شارك في الإجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وتغيّب عضو اللجنة وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام لوجوده خارج لبنان.وجرى خلال الإجتماع إستكمال البحث الذي بدأ يوم الإثنين بشأن الخطة المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي.