لبنان

اصطاد سمكة عملاقة وقدمها للفقراء والمحتاجين (صور)

Lebanon 24
02-12-2021 | 10:46
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استطاع المواطن "ج.ب.سكاف" خلال ممارسته هواية الغطس الحر من اصطياد سمكة تونة عملاقة ( 132,600 كلغ) من نوع "Bluefin" على عمق 15 متراً  قبالة شاطىء الروشة.
 
ووفقا لبعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تعنى بالصيد البحري، قدّم سكاف سمكة التونة إلى جمعية خيرية  تقوم بتوزيع وجبات مجانيّة على الفقراء والمحتاجين.
 
 
 


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