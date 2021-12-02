شيخ العقل اطلع من أبو حيدر على المفاوضات مع صندوق النقد

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة - بيروت اليوم، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، يرافقه مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور وئام أبو حمدان، في زيارة تهنئة.وأطلعه أبو حيدر على "مآل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالأرقام والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ورؤية وزارة الاقتصاد العامة في هذا الخصوص.كما استقبل رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض، وعلى الأثر، قال محفوض: "إنها زيارة تهنئة ومباركة لسماحة شيخ العقل الذي تولى المهمة في ظروف دقيقة يمر بها لبنان. وتوقفنا معه عند نقطتين أساسيتين، الأولى حملة المجلس الاقتصادي الاجتماعي لوقف السجالات خلال الاعياد، وإننا نتمناها دائما، وليس في شهر الأعياد فحسب، لكن المشكلة تكمن عند الذين لا ينوون الخير لهذا الوطن. والثانية، المصالحة التي نسجت بالإيمان وانتجت بين الراحل البطريرك صفير ووليد بك جنبلاط ونرى ترسيخ هذه المصالحة في العقول والنفوس".وفد من التقدميكذلك، استقبل شيخ العقل وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي، ضم: أمين السر العام ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة محمد بصبوص، ومفوض الإعلام صالح حديفة. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من المواضيع والقضايا العامة.ناصر الدينواستقبل أيضا رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، وتم البحث في مواضيع متصلة بعمل القضاء والمحاكم الدرزية.