لبنان

شيخ العقل اطلع من أبو حيدر على المفاوضات مع صندوق النقد

Lebanon 24
02-12-2021 | 10:57
A-
A+
Doc-P-892805-637740646453582705.png
Doc-P-892805-637740646453582705.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة - بيروت اليوم، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، يرافقه مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور وئام أبو حمدان، في زيارة تهنئة.

وأطلعه أبو حيدر على "مآل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالأرقام والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ورؤية وزارة الاقتصاد العامة في هذا الخصوص.
 
كما استقبل رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض، وعلى الأثر، قال محفوض: "إنها زيارة تهنئة ومباركة لسماحة شيخ العقل الذي تولى المهمة في ظروف دقيقة يمر بها لبنان. وتوقفنا معه عند نقطتين أساسيتين، الأولى حملة المجلس الاقتصادي الاجتماعي لوقف السجالات خلال الاعياد، وإننا نتمناها دائما، وليس في شهر الأعياد فحسب، لكن المشكلة تكمن عند الذين لا ينوون الخير لهذا الوطن. والثانية، المصالحة التي نسجت بالإيمان وانتجت بين الراحل البطريرك صفير ووليد بك جنبلاط ونرى ترسيخ هذه المصالحة في العقول والنفوس". 
 
وفد من التقدمي
كذلك، استقبل شيخ العقل وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي، ضم: أمين السر العام ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة محمد بصبوص، ومفوض الإعلام صالح حديفة. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من المواضيع والقضايا العامة.
 
ناصر الدين
واستقبل أيضا رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، وتم البحث في مواضيع متصلة بعمل القضاء والمحاكم الدرزية.
 

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2021-12-02
15:27 | 2021-12-02
15:09 | 2021-12-02
15:00 | 2021-12-02
14:57 | 2021-12-02
14:53 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website