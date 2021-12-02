لبنان

توزيع 340 حصة غذائية في فنيدق بتمويل من الجمعية الفرنسية لايف

Lebanon 24
02-12-2021 | 11:15
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وزع اتحاد الجمعيات الاغاثية urda بالتعاون مع جمعية "التعاون الاجتماعي والثقافي"، وبتمويل من الجمعية الفرنسية life، 340 حصة غذائية في بلدة فنيدق على عائلات لبنانية، في حضورالمدير العام لجمعية life. 
 
وشكر رئيس جمعية التعاون نهاد الكك "الاتحاد وجمعية لايف على هذه المبادرة في هذه الظروف الصعبة، وكل من يساهم في التخفيف من وطأة الاوضاع التي يعيشها الفقراء والمحتاجون هذه الايام"، ودعا "جميع المؤسسات الخيرية والاجتماعية الى توحيد الجهود عبر داتا معلومات مشتركة، لتشمل المساعدات اكبر عدد من المحتاجين،  ولتخطي هذه الازمة التي يمر بها لبنان".
 
وختم: "اعاننا الله على خدمة اهلنا ورفع عنهم وعن وطننا هذا البلاء والوباء".
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