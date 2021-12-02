وفد نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان سلم بيرم مذكرة بمطالبهم

أعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ببيان، أن "وفدًا برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري زار وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة، وبحث معه في معاناة ومطالب عمال الأفران في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشة الصعبة".وذكر البيان أن الوفد سلم بيرم مذكرة شرحت "معاناة العمال الذين حرموا من حقوقهم، وتضمنت مطالبهم المشروعة التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء: تأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل لا سيما في ظل الظروف الراهنة، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتدريب وتأهيل العمال اللبنانيين للعمل في قطاع الأفران، تطبيق قانون العمل على عمال الأفران وتسجيل جميع عمال المخابز والأفران في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتومين وغير المصرح عنهم للضمان، حماية التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة لانها حق مكتسب للعمال، تنظيم قطاع الأفران بتشكيل لجنة من نقابات العمال وأصحاب العمل لدراسة الوضع بصورة شاملة لإصدار القرارات التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال وأصحاب العمل برعاية معالي الوزير والمعنيين في وزارة العمل".ولفت البيان الى أن "الاجتماع ساده جو من التفاؤل والأمل لشعور معالي الوزير بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه معاناة العمال، وتم الاتفاق على لقاء في أقرب وقت يضم المعنيين من العمال وأصحاب العمل من أجل متابعة وتنظيم القطاع وإعطاء كل ذي حق حقه".