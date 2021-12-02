لبنان

سرقة كابلات الكهرباء مستمرة في الكورة...وأزمة في انقطاع الكهرباء

Lebanon 24
02-12-2021 | 11:23
A-
A+
Doc-P-892818-637740663815321718.png
Doc-P-892818-637740663815321718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى تكرار سرقة كابلات الكهرباء في المنطقة الواقعة بين بلدتي برسا ودده إلى انقطاع الكهرباء عن هاتين البلدتين منذ يومين. وناشد الأهالي المعنين ملاحقة الفاعلين وإصلاح الأضرار.
مواضيع ذات صلة
سرقة محول الكهرباء في جربتا – البركة
lebanon 24
02/12/2021 22:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة كابلات الكهرباء في حوقا للمرة الثانية خلال شهر
lebanon 24
02/12/2021 22:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني: لازالة التعديات على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء
lebanon 24
02/12/2021 22:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مسلسل سرقة كابلات الكهرباء... اللصوص في قبضة شبان بلدة الحويش
lebanon 24
02/12/2021 22:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الكهرباء

سرقة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2021-12-02
15:27 | 2021-12-02
15:09 | 2021-12-02
15:00 | 2021-12-02
14:57 | 2021-12-02
14:53 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website