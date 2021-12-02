سرقة كابلات الكهرباء مستمرة في الكورة...وأزمة في انقطاع الكهرباء

أدى تكرار سرقة كابلات الكهرباء في المنطقة الواقعة بين بلدتي برسا ودده إلى انقطاع الكهرباء عن هاتين البلدتين منذ يومين. وناشد الأهالي المعنين ملاحقة الفاعلين وإصلاح الأضرار.