جريمة مروعة في القلمون...قتلوه أمام باب منزله (صورة)

أقدم مجهولون على إطلاق النار على "ب.ع" أمام باب منزله في منطقة القلمون نورث هافن وقد توفي على الفور فيما فرو إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان والعمل جار على سحب الكاميرات لمعرفة ملابسات الحادثة.وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحكومي في القبة.