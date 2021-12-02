أبو الحسن: ‏لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد الشباب سمعوهم صوتكم

غرد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "لأن الوطن مسلوب السيادة ومقيد بأغلال الوصاية والتبعية، ‏لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد الشباب الصاعد والإيمان والإرادة القوية، ‏لأنكم الأمل الواعد ، لأنكم فيض من مخزون نضالي لا ينضب، لأنكم القدوة والقدرة على تحقيق التغيير الحقيقي، سمعوهم صوتكم".وارفق تغريدته بهاشتاغ: #واجبكم_تجتمعوا #لبنان_ليس_بخير.