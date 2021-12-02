لبنان

أبو الحسن: ‏لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد الشباب سمعوهم صوتكم

Lebanon 24
02-12-2021 | 12:21
A-
A+
Doc-P-892832-637740698348060300.png
Doc-P-892832-637740698348060300.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "لأن الوطن مسلوب السيادة ومقيد بأغلال الوصاية والتبعية، ‏لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد الشباب الصاعد والإيمان والإرادة القوية، ‏لأنكم الأمل الواعد ، لأنكم فيض من مخزون نضالي لا ينضب، لأنكم القدوة والقدرة على تحقيق التغيير الحقيقي، سمعوهم صوتكم".
 
وارفق تغريدته بهاشتاغ: #واجبكم_تجتمعوا #لبنان_ليس_بخير.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2021-12-02
15:27 | 2021-12-02
15:09 | 2021-12-02
15:00 | 2021-12-02
14:57 | 2021-12-02
14:53 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website