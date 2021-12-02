إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية... الجيش يروي تفاصيل عمليات دهم معامل مخدرات في بعلبك (صور)

بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٢١، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة دار الواسعة – بعلبك، منازل عدد من المطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات،#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/JIWjAtlRlr pic.twitter.com/EHUKQohEni
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 2, 2021
بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٢١، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة دار الواسعة – بعلبك، منازل عدد من المطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات،#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/JIWjAtlRlr pic.twitter.com/EHUKQohEni