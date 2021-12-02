تدابير سير يوم غد داخل نفق سليم سلام

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:بغية تركيب عاكسات ضوئية، ستقوم بلدية بيروت بإقفال المسلك الشرقي داخل نفق سليم سلام – بيروت (المتّجه من المدينة الرياضية نحو وسط بيروت)، اعتبارًا من الساعة 18.00 لغاية الساعة 24.00 من تاريخ يوم غد الجمعة في 03/12/2021.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.