عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وارة الصحة العامة عن تسجيل 1452 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 674000.

كما وسجل لبنان عشر حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8745.