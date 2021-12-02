قتلوه في الدنمارك...هذا ما حصل (صور)

أقدم مجهول على إطلاق رصاص باتجاه اللبناني "علي الحسن" (25 عامًا) في بلد الاغتراب الدنمارك فارداه قتيلًا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلم أن الرصاص خرق ظهره حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.ولم تعرف تفاصيل بعد عن سبب إطلاق النار.