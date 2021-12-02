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لبنان
حزب الله عرض مع وفد الجبهة الشعبية الأوضاع في مخيمات صيدا
Lebanon 24
02-12-2021
|
14:02
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استقبل مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا أبو علي حمدان في حضور كوادر من التنظيمين ، وتركز البحث، بحسب بيان للحزب، "حول مواجهة العدوان الممنهج على المقاومة في لبنان والمنطقة بكافة أشكاله، وآخره الضغط الإقتصادي والحصار المالي على المقاومة ومحاولة استدراجها لمستنقع الفتن المذهبية لاستهداف أهلها وبيئتها وشعوب المنطقة".
وأكد المجتمعون، "وحدة الصف والكلمة والوقوف صفا واحدا الى جانب المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية".
ونوه حمدان ب "الدور الكبير الذي تلعبه قيادة حزب الله في مجال دعم المقاومة في فلسطين والمنطقة".
كما ونوه الطرفان ب"الأجواء الأمنية الهادئة في مخيم عين الحلوة بفضل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية"، وابديا "كل الدعم لأي عمل يثبت الإستقرار في المخيمات".
وجرى البحث ايضا في "الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط الذي يعاني منه أبناء المخيمات، في ظل تراجع خدمات وكالة الأونروا التي تقوم بتقليص خدماتها وفق برنامج عدواني ممنهج يستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته".
وحيا المجتمعون " أهل فلسطين الصامدين ومقاوميها ومايسطروه في المواجهة المستمرة مع هذا الكيان الغاصب".
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