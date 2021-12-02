إصابات بفيروس كورونا في إحدى المدارس والمدير يتكتم

علم أن إحدى المدارس العريقة في جبل لبنان سجلت إصابات عديدة بفيروس كورونا بعضها من المعلمات، إلا أن مدير المدرسة لا يزال يصر على حضور المعلمات والإداريين إلى المدرسة بالرغم من اختلاط بعضهم بالمصابين.وأفيد أن المدير يتكتم عن الموضوع ويحث الموظفين على عدم إبلاغ الأهالي لكي لا يحدث بلبلة في الموضوع.