سجناء روميه: الأمراض تأكلنا و"ماشفنا لا لحمة ولا دجاج من دهر"

تلقت مراسلة "لبنان 24" من داخل سجن رومية رسالة من عدد من السجناء الذين رغبوا بتوجيه نداء إلى وزير الداخلية بسام مولوي للنظر في وضعهم خصوصًا وأن الأمراض منتشرة بينهم، إضافة إلى ما يعانونه من سوء في الغذاء قائلين: "ماشفنا لا لحمة ولا دجاج من دهر".ويشكو السجناء بأنه لا يسمح لأهاليهم بإدخال الطعام لهم وبحصر ما يمكنهم الحصول عليه من مواد غذائية بموجودات الحانوت الذي أصبحت أسعاره خيالية خصوصًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار.