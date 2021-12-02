اصابة شخص باطلاق نار في التبانة

اقدم شابان على دراجة نارية في شارع سوريا في التبانه بطرابلس، على اطلاق النار على المدعو ك.ح. ونقل بسيارة مدنية الى احدى مستشفيات المدينة، فيما حضرت عناصر الجيش والاجهزة الامنية المخاصة وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.وفي الاطار نفسه، قام المدعو أ.م باطلاق النار في الهواء من رشاش حربي في محلة قبر الزيني في محلة باب الرمل بطرابلس، ولا اصابات. وافيد ان سبب اطلاق النار جاء على خلفية اشكال فردي مع احد ابناء المنطقة.