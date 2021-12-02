مركز التلقيح في مستشفى طرابلس الحكومي سيشارك في ماراثون فايزر للجرعة 3

اعلن مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة "مشاركة مركز التلقيح في المستشفى في ماراثون فايزر للجرعة الثالثة، التي تنظمه وزارة الصحة العامة وذلك لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 ومتحوراته، يوم السبت في 4 الحالي من الساعة 8 لغاية الساعة 3"، داعيا "المواطنين الذين لم يتلقحوا بعد، الى الإسراع بالتسجيل على منصة وزارة الصحة لأخذ موعد، في ظل التسهيلات والإجراءات الجديدة لوزارة الصحة العامة".