لبنان

هل يستقيل قرداحي غدًا؟

Lebanon 24
02-12-2021 | 15:09
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أشارت معلومات "الجديد" إلى أن وزير الإعلام جورج قرداحي "يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدًا بعد لقاء جمعه بميقاتي الأربعاء ونزولًا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ماكرون بولي العهد السعودي".

وأفادت المعلومات أن "اتصالًا بين قرداحي والرئيس ميشال عون سبق قراره بالاستقالة التي سيعلنها غداً من وزارة الإعلام">

ولفتت مصادر "الجديد"  إلى أن حزب المردة يبحث "في اسم البديل الذي سيخلف قرداحي وحتى تعيين شخصية اخرى سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للاعلام بالوكالة".

في السياق، أكدت مصادر في السراي الحكومية لـ"الجديد" أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميًّا أي شيء عن استقالة قرداحي وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأمس"
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