قرداحي: سأستقيل غدًا

قال وزير الإعلام جورج قرداحي في تصريح صحافي مساء اليوم ل"الانتشار" إنه سيقدم استقالته غدًا من وزارة الإعلام، موضحًا أن موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء. واعتبر قرداحي أن استقالته هذه تشكل دعمًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى دول الخليج، خصوصًا المملكة العربية السعودية، ولعلها تصحح العلاقة المضطربة مع لبنان.