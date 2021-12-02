لبنان

صدمه في بريتال... فأرداه قتيلًا

Lebanon 24
02-12-2021 | 15:57
A-
A+
Doc-P-892888-637740837236748662.jpg
Doc-P-892888-637740837236748662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير في بريتال حيث صدمت سيارة الشاب محمد قاسم عيسى من بلدة الخريبة البقاعية مما أدى إلى مقتله على الفور، وفق ما أفادت "مندوبة لبنان24".
 
 
مواضيع ذات صلة
بلدية ومخاتير بريتال: لاستحداث كهرباء لبنان محطة تحويل خاصة للبلدة وجوارها
lebanon 24
03/12/2021 01:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ٢٤: مسلحون يطلقون النار من اسلحة حربية وقذيفة "ار بي جي" على الجيش في بريتال والجيش يرد على المسلحين
lebanon 24
03/12/2021 01:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يحاول التوفيق بين أزمته الاقتصادية ومواجهة كورونا
lebanon 24
03/12/2021 01:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان يطلب توسُّط السيسي لتجاوز أزمة لبنان ودول الخليج
lebanon 24
03/12/2021 01:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24

بريتال

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:06 | 2021-12-02
17:30 | 2021-12-02
17:27 | 2021-12-02
17:23 | 2021-12-02
17:00 | 2021-12-02
17:00 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website