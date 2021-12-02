الفاتيكان يطلب توسُّط السيسي لتجاوز أزمة لبنان ودول الخليج

كشفت معلومات لـ"السياسة" الكويتية أن "الرغبة الفاتيكانية بدور مصري في حل أزمة لبنان، تتركز على إمكانية قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، لإصلاح ذات البين بينها وبين لبنان في المرحلة المقبلة".

(السياسة الكويتية)