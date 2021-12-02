ريفي يسائل باسيل لهذا السبب؟

أوضح الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أنه "طُلبت للمثول أمام المحقق العدلي وأعطيت إفادتي بما يخص وزير العدل وصلاحياته كما وطلب مني إبداء رأيي كخبير أمني سابق".



وقال ريفي في اتصال مع mtv: "سأدعي على كلّ من زوّر التقارير المتعلقة باطلاعي على موضوع الباخرة واذا كانت هناك مراسلة وصلت من السفارة الروسية إلى وزارة العدل فيجب أن تكون مرّت أولا بوزارة الخارجية وهنا نتوجه بمساءلة للوزير جبران باسيل في هذا الموضوع".