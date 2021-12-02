لبنان

مؤتمر صحافي لقرداحي غدًا

Lebanon 24
02-12-2021 | 16:00
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يعقد وزير الإعلام جورج قرداحي مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه في الوزارة، الواحدة بعد ظهر غدًا الجمعة.
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