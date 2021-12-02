لبنان

شلل

Lebanon 24
02-12-2021 | 17:00
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بلغ الشلل في الإدارات حداً، باتت معه مصالح المواطنين في أبسطها مهددة بالتوقف، والسؤال: لمصلحة مَنْ ومن المسؤول، وفق ماجاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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