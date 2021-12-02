استقالة قرداحي اليوم: تسليفة لماكرون في مهمّته الخليجية

اعتبرت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي من الحكومة هي بمثابة بادرة حسن نية من قبل المسؤولين اللبنانيين للتخفيف من ازمة تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، بفعل المواقف العدائية التي اعلنها تجاه المملكة في بداية الصيف الماضي، لان الازمة القائمة بالعلاقات أبعد من هذه الخطوة، وبدات قبلها بسنوات، عندما انحاز المسؤولون بالسلطة اللبنانية، الى جانب النظام الإيراني في مشروعه المهيمن على المنطقة العربية، ضد الدول العربية، وغطوا على استعمال لبنان، منصة لاستعداء الدول العربية، بلا حسيب او رقيب، وما يزالون يغضون الطرف عن ممارساته العدوانية هذه".وأشارت إلى ان "تزامن خطوة استقالة قرداحي مع الجولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج، ويبداها من الرياض، هي محاولة لاعطاء ماكرون، حافزا بيده من قبل الحكومة اللبنانية، للطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لنزع فتيل الازمة مع المملكة".