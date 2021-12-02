لبنان

مخارج أزمة تعطيل جلسات الحكومة مسدودة

Lebanon 24
02-12-2021 | 17:27
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رأت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "حل ازمة تدهور العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، في حال تكللت بالنجاح، او حققت نجاحا محدودا، سيكون تأثيرها جزئيا على حل مشكلة إنهاء ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، التي بدأت قبل ازمة تدهور العلاقات مع الدول الخليجية، وما تزال مخارج الحلول المطلوبة لها، مسدودة، لحسابات وصراعات محلية، وبعضها اقليمي ومرتبط بمسار التفاوض الايراني الاميركي حول الملف النووي.
وإذا كانت استقالة قرداحي تشكّل بادرة إيجابية، تكون في حقيبة الرئيس ميقاتي، الا ان الشق المتعلق باستئناف جلسات مجلس الوزراء، بمشاركة "الثنائي الشيعي" والمربوطة بتدبير ما يقضي باخراج السياسيين، خارج السلطة وفي المجلس النيابي، من سلطة التحقيق العدلي الذي يتولاه المحقق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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