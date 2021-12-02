20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اتصالات لعقد جلسة نيابية لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، و"التيار" يحضر ولا يصوّت
Lebanon 24
02-12-2021
|
22:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراوح الاتصالات السياسية لإستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء مكانها ربطا بموقف "ثنائي حركة امل وحزب الله" وتيار المردة من موضوع القاضي طارق البيطار.
وأشارت مصادر "البناء" إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يجري مرواحة اتصالات لا سيما مع كتلتي المستقبل والتيار الوطني الحر لتأمين نصاب نيابي لعقد جلسة تشريعية وتأمين التصويت لصالح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تأخذ مهمة إجراء التحقيقات اللازمة، والادعاء على الرؤساء والوزراء المدعى عليهم من قبل المحقق العدلي السابق فادي صوان والحالي طارق البيطار، وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم".
واعتبرت مصادر نيابية في فريق ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" أن استقالة وزير الاعلام قد تكون الباب لحل الأزمة مع السعودية، ولكنها لا تعني حل الأزمة الحكومية التي تتطلب الاتفاق مع الثنائي أمل وحزب الله والمردة على خريطة للحل حيال أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ .
وكتبت" نداء الوطن": يتحضّر "مسرح الأونيسكو" لاحتضان مشهدية تشريع "كف يد" المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء في الجريمة، وحصر نطاق تحقيقاته واستدعاءاته وادعاءاته ضمن إطار الموظفين والإداريين والأمنيين. غير أنّ "الطبخة" النيابية لقبع البيطار لم تنضج كلياً بعد، لا سيما في ظل عدم وصول الاتصالات الجارية بين الثنائي الشيعي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى صيغة نهائية حول "حبكة" تطيير البيطار. وفي هذا السياق، أكدت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، أنها خلصت حتى الساعة إلى تأمين باسيل عبر كتلته النيابية "الميثاقية المسيحية" للجلسة التشريعية المنوي إقرار بند تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في جريمة المرفأ لسحب صلاحية التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي "لكنّ مسألة المشاركة في التصويت على هذا البند لا تزال موضع أخذ ورد بينه وبين الثنائي الشيعي"، موضحةً أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري يصرّ على أن يحظى إقرار تشكيل اللجنة بأصوات عدد من نواب تكتل "لبنان القوي"، بينما باسيل ما زال يحاذر المضي قدماً بمغامرة عزل البيطار نيابياً لأن ارتداداتها ستكون كارثية عليه على الساحة المسيحية".وعلى ذلك، رأت المصادر أنه "حتى ومع طيّ صفحة استقالة قرداحي، فإنّ أزمة الحكومة ستبقى قائمة لأنّ "حزب الله" يربط استئناف جلسات مجلس الوزراء مباشرةً بحلّ قضية البيطار"، متوقعةً أن يحتدم "الكباش" الحكومي في المرحلة المقبلة بين الثنائي الشيعي من جهة، والعهد وتياره من جهة ثانية، ما لم يتم التوصل بين الطرفين إلى "صيغة تسووية نيابية" تفصل مسار التحقيقات في جريمة المرفأ، بعدما أوصد القضاء بابه أمام محاولات عزل البيطار وتنحيته عن القضية.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان ازمة قرداحي سلكت طريقها الى الحل وستعالج جزءا من المشكلة، ولكن يبقى امام مجلس الوزراء قضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فلا مؤشرات الى حل قريب لها لا في السياسة ولا في القضاء، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيبقى معلقاً في انتظار الحل؟
وعن إمكانية مبادرة مجلس النواب في جلسته المرتقبة الى سحب الملف من المحقق العدلي عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحيل المدعى عليهم الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، قالت المصادر "ان هذا الامر غير ممكن لأن الغالبية لن تؤمّن المصادقة على هذا الحل لأن الاوراق كلها اختلطت وبات لكل فريق سياسي حساباته الخاصة والمرتبطة مباشرة بالانتخابات عدا عن الاعتبارات الطائفية".
وعلمت "الجمهورية" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيوجّه في الساعات المقبلة دعوة الى الهيئة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة تشريعية منتصف الاسبوع المقبل مبدئياً، وعلى جدول اعمالها البنود المؤجلة من الجلسة السابقة التي طار نصابها، اضافة الى اقتراحات قوانين جديدة ملحّة وطارئة.
تابع
الأكثر قراءة
منخفض إيسلاندي يضرب لبنان ويطاله بالخيرات.. امطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض إيسلاندي يضرب لبنان ويطاله بالخيرات.. امطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
08:33 | 2021-12-02
02/12/2021 08:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإعلان عن استقالة قرداحي غدًا...انخفاض كبير بسعر صرف الدولار
Lebanon 24
بعد الإعلان عن استقالة قرداحي غدًا...انخفاض كبير بسعر صرف الدولار
16:52 | 2021-12-02
02/12/2021 04:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الضغط كبير.. "حزب الله" يواجه أزمة وهذه أولويته حالياً
Lebanon 24
الضغط كبير.. "حزب الله" يواجه أزمة وهذه أولويته حالياً
06:00 | 2021-12-02
02/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-02
02/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مستمر بالإنخفاض.. فكم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مستمر بالإنخفاض.. فكم سجل مساء اليوم؟
14:00 | 2021-12-02
02/12/2021 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:44 | 2021-12-03
وزيرا الداخلية والبيئة ناقشا في اجتماع الحلول الممكنة لأزمة النفايات
05:30 | 2021-12-03
مخاوف دولية من سقوط حكومة ميقاتي…هل دُق ناقوس الخطر؟
05:23 | 2021-12-03
الخليل بحث موضوع تثبيت المتطوعين مع "الدفاع المدني"
05:00 | 2021-12-03
استقالة قرداحي بعيون "حزب الله".. هل يرى فيها "خسارة مجانية"؟!
04:44 | 2021-12-03
قبلان: اتّحدوا لاقتلاع الفساد السياسي المالي
04:36 | 2021-12-03
بهية الحريري: الى متى يستطيع القطاع الصحي الصمود وبأي مقومات؟
فيديو
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
11:00 | 2021-12-02
03/12/2021 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
03/12/2021 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
03/12/2021 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact