ذكرت "الديار" ان تحذيرات امنية غربية وصلت الى الاجهزة الامنية اللبنانية تحذر من خطر انفلات الامور في "الشارع" في ظل الانهيار الاقتصادي، تزامنا مع تصاعد "الكباش" السياسي عشية الانتخابات، وكان لافتا اعتبار منطقة الشمال، اكثر المناطق هشاشة والمرشحة لوقوع اعمال "عنف"؟