مقاطعة حزب الله للقوّات تامّة

ذكرت " الاخبار" ان مقاطعة حزب الله لحزب القوات اللبنانية تنسحب على العمل النيابي. ولوحظ في الاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة أن النائب علي فياض دخل في حوار مع أحد النواب، متجاهلاً تماماً النائب جورج عدوان الذي كان إلى جانبه. ولدى إنهاء فياض الحديث وابتعاده، حاول عدوان مناداته، إلا أن نائب حزب الله لم يلتفت إليه أبداً".