لبنان

علامة يحذر من اي انفلات للوضع الصحي

Lebanon 24
02-12-2021 | 23:12
A-
A+
Doc-P-892936-637741088450973530.jpg
Doc-P-892936-637741088450973530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامه لـ "الأنباء" الالكترونية ان "جهود المعنيين منصبة على كيفية التصدي للمتحور الجديد من فيروس كورونا ، ومعرفة الدول التي ينتشر فيها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إلى لبنان، وكيفية تسريع عملية أخذ اللقاح وكيفية الانفتاح على الفئات العمرية بعد الزيادة الملحوظة بعدد الإصابات".
وأكد أن "أهم شيء إقناع الناس بأخذ اللقاح"، مشيرا الى أن "التركيز اليوم على المدارس وتفشي الكورونا فيها"، واعدًا بحملة تلقيح واسعة في المدارس مطلع السنة الجديدة.

علامة أشار إلى أن التحدي الذي تواجهه وزارة الصحة والمستشفيات كمن في خسارة لبنان للطواقم الطبية الذين هاجروا ما ادى الى تناقص أعداد الأطباء والممرضين"، لافتا الى أنه "لم يعد لدينا اقسام للعناية كما كانت من قبل"، وهذا ما يستدعي الحذر الأكبر من أي انفلات للوضع الصحي.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2021-12-03
05:30 | 2021-12-03
05:23 | 2021-12-03
05:19 | 2021-12-03
05:00 | 2021-12-03
04:44 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website