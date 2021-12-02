علامة يحذر من اي انفلات للوضع الصحي

كشف عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامه لـ "الأنباء" الالكترونية ان "جهود المعنيين منصبة على كيفية التصدي للمتحور الجديد من فيروس كورونا ، ومعرفة الدول التي ينتشر فيها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إلى لبنان، وكيفية تسريع عملية أخذ اللقاح وكيفية الانفتاح على الفئات العمرية بعد الزيادة الملحوظة بعدد الإصابات".وأكد أن "أهم شيء إقناع الناس بأخذ اللقاح"، مشيرا الى أن "التركيز اليوم على المدارس وتفشي الكورونا فيها"، واعدًا بحملة تلقيح واسعة في المدارس مطلع السنة الجديدة.علامة أشار إلى أن التحدي الذي تواجهه وزارة الصحة والمستشفيات كمن في خسارة لبنان للطواقم الطبية الذين هاجروا ما ادى الى تناقص أعداد الأطباء والممرضين"، لافتا الى أنه "لم يعد لدينا اقسام للعناية كما كانت من قبل"، وهذا ما يستدعي الحذر الأكبر من أي انفلات للوضع الصحي.