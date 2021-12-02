علم الدين: ميقاتي يحاول قدر الامكان وقف الانهيار

عتبر عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين في حديث مع الـ "الأنباء" الالكترونية أن "حزب الله يأخذ البلد الى الهلاك بعد مصادرة قرار الدولة بتواطؤ مكشوف من سيد العهد الذي وضع كل إمكاناته بتصرف هذا الحزب".وقال علم الدين: "من المؤسف أننا في بلد مغتصَب ومسيطَر عليه من منظومة واضحة لا تهتم لمصالح الناس وهمومها ولا لمصالح البلد الذي تحول الى رهينة بيد حزب الله".ورأى ان "الرئيس ميقاتي يعيش في واقع لا يحسد عليه، فهو يعمل ما بوسعه للحفاظ على الحكومة والتسوية محاولا قدر الإمكان تدوير الزوايا لتقطيع المرحلة، ووقف الاصطدام الذي سيؤدي حتما الى الانهيار، الذي سيصل حتما إلى هذه النتيجة اذا بقيت الامور على هذا النحو. ومن جهة ثانية يريد بقاء الطائفة السنية أمّ الصبي لأن رجلا غيره كان يفترض به ان يستقيل ويذهب الى بيته ويرمي الكرة في ملعب المعطلين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية".وردا على سؤال عما سيحمله ميقاتي الى القاهرة، رأى علم الدين أن "هذه الزيارة تندرج في سياق فك العزلة العربية عن لبنان، لما للرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقة جيدة مع الأشقاء الخليجيين".