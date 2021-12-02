لبنان

علم الدين: ميقاتي يحاول قدر الامكان وقف الانهيار

Lebanon 24
02-12-2021 | 23:15
A-
A+
Doc-P-892939-637741090695483473.jpg
Doc-P-892939-637741090695483473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عتبر عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين في حديث مع الـ "الأنباء" الالكترونية  أن "حزب الله يأخذ البلد الى الهلاك بعد مصادرة قرار الدولة بتواطؤ مكشوف من سيد العهد الذي وضع كل إمكاناته بتصرف هذا الحزب".
وقال علم الدين: "من المؤسف أننا في بلد مغتصَب ومسيطَر عليه من منظومة واضحة لا تهتم لمصالح الناس وهمومها ولا لمصالح البلد الذي تحول الى رهينة بيد حزب الله".
ورأى ان "الرئيس ميقاتي يعيش في واقع لا يحسد عليه، فهو يعمل ما بوسعه للحفاظ على الحكومة والتسوية محاولا قدر الإمكان تدوير الزوايا لتقطيع المرحلة، ووقف الاصطدام الذي سيؤدي حتما الى الانهيار، الذي سيصل حتما إلى هذه النتيجة اذا بقيت الامور على هذا النحو. ومن جهة ثانية يريد بقاء الطائفة السنية أمّ الصبي لأن رجلا غيره كان يفترض به ان يستقيل ويذهب الى بيته ويرمي الكرة في ملعب المعطلين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية".
وردا على سؤال عما سيحمله ميقاتي الى القاهرة، رأى علم الدين أن "هذه الزيارة تندرج في سياق فك العزلة العربية عن لبنان، لما للرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقة جيدة مع الأشقاء الخليجيين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2021-12-03
05:30 | 2021-12-03
05:23 | 2021-12-03
05:19 | 2021-12-03
05:00 | 2021-12-03
04:44 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website