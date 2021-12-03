لبنان

الثلوج أتت باكراً هذا العام؟ إليكم صورة تفسّر كلّ شيء

Lebanon 24
03-12-2021 | 00:56
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نشرت صحفة "

Lebanon Weather Forecast - LWF"، صورة لمركز تزلّج المزار - كفردبيان، معلقة: "خليكم متفائلين"، كما تُظهر هذه المُقارنة المُتواضعة، خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول من المواسم الثلاثة الأخيرة لم تكن الثلوج موجودة على جبال ال 2000م.
ورغم ذلك، كانت مواسم 2018-2019 و2019-2020 من الأفضل منذ عدّة سنوات. وبقيت الثلوج صامدة حتى شهر أيّار على 2000م.
كما وأنّ كميّة الأمطار التي سجلت قد تخطّت 100% من المعدل الموسميّ وحتى 125% في بعض المناطق.
لعلّ أن يكون هذا الموسم شبيه ولا بل أفضل من المواسم الأخيرة الماضية، رغم كميّة الأمطار القليلة نسبيّاً التي هي مُسجلّة حتى تاريخه".

 

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