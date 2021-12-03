مواطن أحبط عملية سرقة في منطقته... إليكم ما فعله

أفاد مندوب "لبنان 24" أن احد اهالي منطقة ابي سمراء - طرابلس تمكن فجر اليوم من احباط عملية سرقة في المنطقة بعد ان اشتبه بحركة غريبة في شارع الحديقة.



وقد قام بملاحقة شخصين بمنعهما من السرقة حيث تمكنا من الفرار إلى جهة مجهولة.