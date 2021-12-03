لبنان

هكذا ستعوّض خسائر "التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-12-2021 | 01:15
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لا تزال التوقعات الدقيقة لنتائج الإنتخابات النيابية المقبلة غير ممكنة خصوصا ان التحالفات ليست واضحة ولم تحسم بعد، لكن وبالرغم من ذلك بات محسوما ان التيار الوطني الحر سيخسر جزءا من نوابه.
وبحسب مصادر مطلعة "فأن حجم خسارة التيار سيحدد الى مَن ستؤول الاكثرية النيابية في المجلس النيابي المقبل، لذلك فقد بدأ "حزب الله" مبكراً البحث عن طرق للتخفيف من خسائر التيار عبر دعمه هنا وهناك".
واشارت المصادر الى" ان الحزب سيعمل على توحيد حلفائه لدى الطوائف غير المسيحية من اجل تحسين نتائجهم الانتخابية لتعويض الخسارة التي قد تصيب التيار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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