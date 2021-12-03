لبنان

نحاس: المهم اليوم اعادة اللحمة الى مجلس الوزراء

Lebanon 24
03-12-2021 | 01:22
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أكد النائب نقولا نحاس أن المهم اليوم هو إعادة اللحمة لمجلس الوزراء، مشدداً على ان الرئيس نجيب ميقاتي يعمل على جمع اللجان ولكن هناك أمور بحاجة لقرارات مجلس الوزراء ويجب وضع حل لموضوع أزمة التحقيق العدلي.
ولفت في حديث لصوت كل لبنان الى انه عندما تنتهي الخطة المتعلقة بصندوق النقد فهي بحاجة لمجلس الوزراء لإقرارها لضمان مصداقيتها لأن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية للدولة.
وحول موضوع استقالة الوزير قرداحي المقررة اليوم قال نحاس: من شأن الاستقالة أن تعطي فرصة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال حديثه مع السعوديين لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
 
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