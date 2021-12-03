لبنان

أزمتان تواجهان لائحة معوض

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-12-2021 | 01:45
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تواجه لائحة النائب المستقيل ميشال معوض عدة ازمات قد تسبب لها خسائر شعبية وانتخابية ان لم تحل، واولى هذه الازمات هي الاعتراض الحاصل من قبل عدد من الشخصيات والمجموعات المتحالفة مع اللائحة على احد اعضائها  بإعتباره  احد  وجوه السلطة.
اما الازمة الثانية فهي ظهور لوائح اخرى تحمل خطاب وعنوان المجتمع المدني والثورة  في الدائرة الانتخابية نفسها، وهذا ما قد يؤدي الى استقطاب هذه اللوائح لاصوات كثيرة، ما سيشتت الكتلة الناخبة الراغبة بالتغيير ويضعف لائحة معوض.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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