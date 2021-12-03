نائب تبلغ قرار اقصائه فقرر الهجرة

لم تفلح مساعي احد الرؤساء بإقناع نائب بيروتي قريب من خطه بالعدول عن قراره بمغادرة لبنان نهائيا للاقامة الى جانب عائلته ، حتى قبل إنتهاء ولايته النيابية ، وخاصةً انه تبلغ من أحد المعنيين انه لن يكون مرشح هذا"التيار " في الإنتخابات النيابية المقبلة.